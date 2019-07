Rittdirektøren: – Mitt vakraste Tour de France

sport

– Det har vore tre ekstraordinære og uforgløymelege veker, sa Prudhomme til den belgiske nettstaden Sporza i forkant av den avsluttande etappen på søndag.

Etter eksakt 87 timar og 57 minutt på sykkelen var colombianske Egan Bernal den raskaste til å tilbakelegge dei 3366 kilometer frå starten i Brussel og til målgang i Paris.

Ned til fjerdemann Emanuel Buchmann var det til slutt berre eitt minutt og 56 sekund som skilde. Mellom dei klemde Geraint Thomas og Steven Kruijswijk seg inn på pallen.

Den sterkaste augneblinken for den franske 58-åringen var likevel starten på rittet då Eddy Merckx var med på å opne ballet. Den belgiske legenda, som no har vorte 74 år, tronar på toppen av lista over dei som har vunne flest gule trøyer, saman med tre andre ryttarar.

– Starten i Brussel med Eddy Merckx vil eg aldri gløyme. Korleis fansen langs vegen vart rørt til tårer då han passerte, skildra Prudhomme.

– Eg vil òg hugse gleda til Egan Bernal då han ikledde seg den gule trøya, og tårene til Thibaut Pinot då han måtte trekke seg frå rittet med skade. For ikkje å gløyme kjenslene Julian Alaphilippe viste då han klarte å forsvare den gule trøya i det lengste, uttalte Prudhomme.

(©NPK)