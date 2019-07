72 prosent av eliteseriespelarane er misnøgde med sein sesongavslutning

sport

Eliteserien i Noreg starta 30. mars og sluttar 30. november. 8. desember blir spelt cupfinalen på Ullevaal. Det er det mange spelarar som ikkje liker.

Ei undersøking gjort av Norske Idrettsutøvarars Sentralorganisasjon (NISO), omtalt av VG, viser at 72 prosent av spelarane er misnøgd med at sesongen blir avslutta i desember.

No har Eliteserien sommarferie. Fleire har påpeika at det bør kunne spelast kampar på sommaren då forholda for fotball er gode.

– Vi har sagt klart frå kva vi meiner om sein avslutning. Sverige spelte VM i fjor, og både starta seinare og avslutta tidlegare enn oss, då bør det vere mogleg med ei anna løysing, seier NISO-sjef Joachim Walltin til avisa.

Han fortel vidare at det ikkje er spelarane som har stilt krav om sommarferie. NFF og klubbane samarbeider om å setje opp terminlista.

NFF svarer at dei vil lytte til spelarane og ta med tala frå undersøkinga vidare.

– Sportsleg har det vore eit ønske frå klubbar og NFF om å forlenge sesongen for å vere konkurransedyktige med resten av Europa. I tillegg er det semje om å legge til rette for best mogleg førebuingar for laga som skal spele europacup. Dermed blir det ein pause på sommaren som også påverkar sesonglengda, seier mediesjef Svein Graff til VG.

(©NPK)