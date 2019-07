Mot tilskodarrekord for norsk kvinnefotball

sport

Tysdag slo Manchester United eliteserielaget Kristiansund 1–0 på eit fullsett Ullevaal. Dagen der på er det venta eit historisk storinnrykk når Vålerenga kvinner tar imot Manchester United sitt nystarta kvinnelag.

– Utan å ha eksakt tal, passerte vi 8000 selde billettar tidleg onsdag. Med tanke på at vi selde 1000 stykke berre tysdag, er håpt naturlegvis at vi slår den tidlegare rekorden på 8856 tilskodarar, seier sportsleg administrator Egil Ødegaard i Vålerenga kvinner til NTB.

NTB har tidlegare skrive at rekorden for ein klubbkamp for kvinner i Noreg kom i mars då 5855 tilskodarar løyste billettar til Lillestrøm mot Barcelona i kvartfinalen i meisterligaen. Men det riktige er at rekorden i nyare tid kom i cupfinalen mellom Røa og Asker i 2006, då 8856 møtte opp på Bislett stadion.

Landsem leier Vålerenga

Den berømte novemberkvelden i 2006 var det Eli Landsem som leidde Asker.

Onsdag blir 57-åringen ein ny del av ei historisk hending i norsk kvinnefotball når ho leier Vålerenga i fråværet av Monica Knudsen.

– Det er moro å sjå at det går an å samle så mange tilskodarar til ein treningskamp. Det blir ei bra ramme rundt kampen, som spelarane våre vil få ei god oppleving av, seier Landsem til NTB.

Sjølv om ho var ein del av den historiske kampen på Bislett, er ho klar på at treningskampen neppe vil ha stor tyding for norsk kvinnefotball i åra framover. Det er derimot heilt andre dynamikkar som slår inn, seier ho.

– Dette er ein stor happening som vi gleder oss til. Eg trur derimot at VM i sommar var viktigare for den auka interessa for kvinnefotballen. Nivået var veldig bra. Det ser vi no når dei store klubbane satsar med kvinnelag, påpeikar Landsem.

Storklubbane satsar

Manchester United starta opp sitt kvinnelag i forkant av 2018-2019-sesongen, og dei rykte direkte opp til den øvste divisjonen, medan ein klubb som Real Madrid har bestemt at CD Tacón skal bli det nye damelaget til klubben i 2020.

– I Noreg trur eg vi no har komme dit at alle klubbar i toppserien har innført proffdagar. Det vil seie at dei kjøper spelarane fri frå arbeidsgivar i éin til to dagar for at dei skal leve av å spele fotball, fortel Landsem.

Den tidlegare landslagssjefen håper at kampen på onsdag kan føre til at fleire supporterar finn vegen til stadiona i Toppserien.

– Vi har ikkje merka noka auka interesse i form av meir publikum etter VM, men forhåpentlegvis får dei som ser kampen i dag ei fin oppleving slik at dei kjem tilbake igjen.

(©NPK)