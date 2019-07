Pochettino: – Eg er trenar, ikkje manager og veit ikkje noko om overgangar

sport

Det er frenetisk aktivitet i overgangsmarknaden før Premier League blir sparka i gang om ei dryg veke. Tottenham har sett ny prisrekord for kjøp av ein spelar, då Tanguy Ndombele vart henta frå Lyon for anslagsvis 700 millionar kroner. Klubben har òg inngått kontrakt med Jack Clarke, som igjen er lånt ut til Leeds for sesongen.

På pressekonferansen etter Tottenhams 1-0-siger over Real Madrid fekk Pochettino spørsmål om blant andre Danny Roses framtid i London-klubben, ifølgje Skysports

– Eg er ikkje ansvarleg, eg veit ikkje noko om situasjonen for spelarane mine. Eg berre trenar dei og prøver å få det beste ut av dei. Kjøp og sal av spelarar er det klubben som tek seg av, jobben min er å trene laga. Kanskje burde klubben endre jobbtittelen min, sa Pochettino.

Argentinaren vil likevel framleis vere sjefen i laget.

– Sjølvsagt er eg sjefen, den som bestemmer strategi, korleis vi speler og treningsmentalitet, sa Pochettino.

(©NPK)