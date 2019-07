Zucca-perle bidrog til statsministeren sin kjendistriumf

sport

Det kjendistunge oppgjeret på Ekebergsletta var lenge utan mål takka vere solid keeperspel av den tidlegare fotballprofilen Jon Knudsen og TV-programleiar Carsten Skjelbred.

I annan omgang fekk likevel statsminister Solberg betalt for å ha gitt Mats Zuccarello jobben som spydspiss. Hockeyproffen, som nyleg signerte ein lukrativ femårsavtale med Minnesota Wild, var like kald som på NHL-isen då han stakk gjennom forsvaret og på kjenslevart vis lobba ballen over keeper Skjelbred.

Sistnemnde må ved det høvet kunne seiast å ha vore på halvdistanse.

– Det var hyggeleg å få ein scoring. Pasningen var bra, så då var det berre å prøve å setje ho, smilte Zuccarello kledeleg beskjedent til NTB etter kampslutt.

På sidelinja kunne statsminister Solberg, for høvet i rolla som lagleiar, med god grunn applaudere både den lekre avslutninga til Zuccarello og komikar Morten Ramm si strålande gjennombrotspasning.

Holsten avgjorde

Tidlegare landslagssjef Nils Johan Semb hadde lagleiarrolla på motsett trenarbenk og fekk òg grunn til å smile då artisten Vinz sette inn utlikninga fem minutt før full tid. Gleda vart likevel kortvarig.

Rett før full tid avgjorde nemleg artist og låtskrivar Chris Holsten kampen for laget til statsministeren, som mellom anna òg bestod av kjente fjes som Brede Hangeland, NRK-profilen Markus Bailey og artist Christian Ingebrigtsen.

Den tidlegare langrennskongen Petter Northug, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og skodespelar Nicolai Cleve Broch var blant spelarane på det tapande laget på Ekebergsletta.

