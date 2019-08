FA aukar straffa for rasisme til minst seks kampar

sport

Nyleg vart ein Chelsea-supporter stengd ute på livstid frå Stamford Bridge som følgje av rasistiske og truande tilrop i retning Raheem Sterling i desember.

Samtidig kunne antirasismeorganisasjonen Kick It Out opplyse om at talet på rasismesaker auka med 43 prosent i engelsk fotball førre sesong.

No tar FA konsekvensen av tala og aukar straffa for diskriminerande framferd. Blir ein dømt for første gong vil den minste straffa vere å bli stengd ute i seks kampar.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) auka òg nyleg minimumsstraffa til minst ti kampar.

