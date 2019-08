Stjerneskotet sette Zlatan og Rooney i skuggen

sport

Det portugisiske stjerneskotet Joao Felix sørgde for å sløkke alt håp for MLS All-Stars då han sette inn Atlético Madrids andre scoring fem minutt før full tid.

– Eg har ikkje sett for mykje av Joao Felix, men det ser ut som han har god teknikk. Eg er sikker på at han vil bli ein god spelar for Atlético Madrid i nær framtid, sa den tidlegare engelske landslagsspelaren Rooney til AFP etter kampen.

33-årige Rooney har sjølv levert nokre kremmarhus i karrieren sin som no har bikka over 730 kampar samla i ulike turneringar.

Det samansette laga av spelarar frå den amerikanske ligaen vart leidd av toppskårar Carlos Vela på høgrekanten. På motsett kant spelte Felix' landsmann Nani, medan Zlatan Ibrahimovic hadde vist Rooney til ein djup midtbaneposisjon. Verdsmeister Bastian Schweinsteiger fekk éin omgang.

Nysigneringane tok ansvar

Marcos Llorente opna ballet då han vart spelt åleine gjennom med keeper etter 43. minutt. 24-åringen banka ballen knallhardt via keeper Andre Blake og i mål til fortent leiing for spanjolane, som hadde god kontroll heile kampen.

– Eg er fornøgd med alle nysigneringane og vegen vi har gått i oppkøyringa, sa Atléticos argentinske trenar Diego Simeone utan å ville trekke fram spesielle spelarar.

Først etter ei rekke byte hos begge lag kom andre målet i kampen. Fem minutt før full tid banka 19-åringen Joao Felix til midt framfor mål, frå 25 meter. Skotet var ikkje spesielt godt plassert, men meir enn hardt nok til at Nick Rimando ikkje klarte å halde ballen ute på det sleipe føret. Regnvêret gjorde at kampen vart utsett i 40 minutt.

Formspissen Diego Costa kriga inn eit mål frå kloss hald tre minutt på overtid og fastsette med det sluttresultatet til 3–0 til det spanske hovudstadslaget. Dette var det femte målet til 30-åringen på dei to siste kampane, etter at han sette inn fire nettkjenningar då laget audmjuka byrival Real Madrid 7–3 nyleg.

