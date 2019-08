Solbakken hentar midtbanespelar frå spansk fotball

sport

– Pep Biel er ein særs interessant spelar med eit stort potensial. Han gjorde det veldig bra i Zaragoza førre sesong, seier Solbakken på FCKs nettstader.

Den spanske 22-åringen noterte seg førre sesong for seks mål og fire målgivande for Zaragoza på nest øvste nivå i Spania. Tanken er at den offensivt gode spanjolen skal erstatte nøkkelspelaren Skov.

Solbakken var ikkje heilt fornøgd med at 23-åringen forsvann til Hoffenheim. Han meinte det var svært dårleg timing.

Nordmannen sitt FCK har hatt ein god start på sesongen. Dei har full pott på tre seriekampar og er òg klare for tredje kvalifiseringsrunde i meisterligaen. Det møter dei Raude Stjerne frå Serbia.

