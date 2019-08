Strømsgodset forsterkar med to nye spelarar

sport

Fredag formiddag stadfestar klubben at dei har henta den franske vingbacken Prosper Mendy gratis etter spel på tredje nivå i Spania.

Etter at Mendys kontrakt med CD Badajoz gjekk ut i juni har han trena med drammensarane og overtydd såpass at han er tilbydd langtidskontrakt.

– Mendy har ikkje heilt fått gjennombrotet sitt enno, men han har eit utruleg spennande råmateriale. Vi har stor tru på at vi skal ta det neste steget her hos oss under Henriks (Pedersen) leiing, seier Flo til nettsida til klubben.

Mendy har tidlegare spelt for franske Montfermeil og belgiske Francs Borains.

Målfarleg midtbanespelar

Seint torsdag vart det klart at Flo hadde komme i mål med signeringa av den målfarlege danske midtbanespelaren Mikkel Maigaard.

På 17 kampar for Raufoss har det vorte heile 12 mål frå midtbaneposisjon.

– Mikkel Maigaard har evner vi treng i laget. Han spring mykje, han er ein flink kombinasjonsspelar som er flink til å finne mellomrommet, god på ballen og har ikkje minst ein vanvitig dødballfot. Han scorar ofte på frispark og frå distanse. Ein spelar som leverer målpoeng, seier sportssjef Jostein Flo til nettsida til klubben.

Maigaard har spelt for danske Esbjerg og Brabrand og islandske IBV før han kom til Noreg.

Tidlegare i veka signerte drammensarane òg angrepsspelaren Moses Mawa frå KFUM Oslo.

Strømsgodset ligg sist i eliteserien med ti poeng på 15 kampar.

