Russisk trenarlegende gir seg som landslagstrenar

Det russiske handballforbundet opplyser på nettstaden sin at 63-åringen gir seg som landslagstrenarar etter at han for to månader sidan gjekk gjennom ein hjarteoperasjon. Det er etter tilrådingane til legane at Trefilov går av. Han blir i staden visepresident i det russiske handballforbundet.

Trefilov byrja trenarkarrieren i heimbyen Krasnodar i 1984. Han vann VM-gull med det russiske herrelandslaget, som assistenttrenar, i 1997. Det same året tok han over kvinnelandslaget. Han vann VM fire gonger, og dessutan OL-gull i 2016. Då vann russarane finalen mot Frankrike etter å ha slått ut Noreg i ekstraomgangar i semifinalen.

Han var trenar i for det russiske landslaget i to periodar – frå 1999 til 2012 og frå 2013 til 2019.

63-åringen er nok likevel mest kjent for den beinharde leiarstilen sin, der utskjelling med saftig ordbruk høyrer med i det daglege. Samtidig skal han ha kyssa alle russiske spelarar etter OL-gullet for snart tre år sidan.

Ny trenar for dei russiske handballkvinnene blir spanjolen Ambros Martín, som for augneblinken er hovudtrenar i storlaget Rostov.

