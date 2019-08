Conte lykkast med Lukaku-jakta

sport

Dermed får Inter-trenar Antonio Conte mannen han verkeleg ønsker seg. Lukaku har ikkje vore interessert i å halde fram under Ole Gunnar Solskjær.

Torsdag stadfesta Inter kjøpet av den belgiske spissen i sosiale medium. I videoen er Lukaku iført Inter-drakt og kjem med ei helsing til supporterane i klubben.

Natt til torsdag møtte 500 Inter-fans opp for å møte spissen på flyplassen utanfor Milano. Den siste tida er han sett på trening med Anderlechts juniorlag. Han vart òg nyleg pålagt ei bot på 4,4 millionar kroner for ikkje å ha møtt opp på trening i United.

Ifølgje Fox Sports skal Inter Milan ha tilbode Manchester United 76,5 millionar pund, tilsvarande 800 millionar norske kroner, for den belgiske spissen. The Guardian skriv at beløpet er 70 millionar pund.

Det betyr at United får igjen omtrent det klubben betalte då Lukaku kom frå Everton for to år sidan.

Det var agent Federico Pastorello som natt til torsdag stadfesta overgangen på Instagram. Der la han ut eit bilde av seg sjølv og stjernespissen sitjande på eit fly med bildeteksten «Klar for avgang … Retning Milan», samtidig som han tagga den italienske storklubben.

Lukaku kom til United frå Everton sommaren 2017. Han har i alt scora 42 mål på 96 kampar for United.

(©NPK)