Bradley ønskte å hente Meling til USA – fekk nei

Førre veke kom det eit konkret tilbod på Birger Meling frå ein MLS-klubb, skriv Adresseavisen. NTB får opplyst frå kjelder nær venstrebacken at bodet kom frå toppklubben LAFC, som blir trena av Bob Bradley og har norske Adama Diomandé i troppen.

Bradley var Melings trenar i to sesongar i Stabæk, 2014 og 2015.

På spørsmål frå Adressa om kvifor Rosenborg takka nei til bodet, svarer trenar Eirik Horneland dette:

– Det passa ikkje, vi skulle inn i Maribor-kampane. Birger kjem nok til å forsvinne på eit tidspunkt, men det passa ikkje no.

Meling har gjort sakene sine bra for trønderane etter overgangen frå Stabæk føre 2017-sesongen. Lysluggen seier at han forstår at Rosenborg ikkje kunne selje han no.

– Vi har nokre frykteleg viktige kampar som kjem opp, og vi har full forståing for at ting har vorte som dei har vorte. Så får vi sjå om det dukkar opp nye moglegheiter etter kvart. Slik er fotballen. Timing er vanskeleg, og det skal klaffe for alle partar. Eg har forståing for at det vart slik, seier Meling.

Han fortel òg at dersom klubbane hadde vorte samde, ville han vurdert eit tilbod.

– Eg synest det var interessant. Eg har ambisjonar om å prøve meg ute, og eg håper å få til det ein gong. Ikkje på død og liv, men eg håper at det dukkar opp moglegheiter ein gong i framtida som kan vere interessante både for RBK og meg, seier Meling til Adressa.

