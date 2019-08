Sané truleg ute i eit halvt år

sport

Sané, som har vore sterkt kopla til Bayern München, skadde seg førre helg under Community Shield-kamp mot Liverpool.

Fredag kom det ei oppdatering frå Guardiola om spelaren som skal bli operert i kneet:

– Eg veit ikkje kor lenge han er ute. Normalt er det seks eller sju månader med ein slik skade. Forhåpentleg kan vi ha han tilbake i februar eller mars, seier City-trenaren og legg til:

– Det er utruleg dårleg nytt. Han er ung, og eg håper at han får ei bra rehabilitering.

Guardiola kunne samtidig opplyse at veteranen David Silva tar over kapteinsbandet i klubben etter Vincent Kompany. Han lét spelarane stemme over kven dei ønskte som ny kaptein.

(©NPK)