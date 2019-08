Stabæk henta dansk spiss

sport

Junker styrker Stabæks angrep kort tid etter at klubben selde Franck Boli til Ungarn. Han har vorte brukt som både spiss og kantspelar i Danmark.

Førre sesong spelte han i alt 24 kampar for Horsens og sju for AGF. Han bidrog med tre scoringar og tre målgivande pasningar.

– Eg er utruleg spent, det er første gong eg speler utanfor Danmark. Eg har sett nokre kampar med klubben og kjenner nokon av spelarane. Det ser spennande ut, seier Junker til Stabæks nettstad.

Han håper å bidra til at Stabæk sikrar fornya eliteseriekontrakt. Klubben ligg på 13.-plass etter 16 serierundar, to poeng over nedrykksplass.

