Landslagssjefen optimist før orienterings-VM: – Vi har løparar som kan vinne gull kvar dag

– Vi gler oss til å komme i gang, seier Rostrup i ei pressemelding frå orienteringsforbundet før meisterskapen.

No er alle førebuingar unnagjort før VM på heimebane.

– Sjølvsagt er det ein fordel for oss at meisterskapen går i Noreg. Det er eit terreng vi skal meistre betre enn dei andre nasjonane. Samtidig såg vi under prøve-VM i fjor at spesielt svenskane òg er gode i denne typen terreng, seier Rostrup.

Tysdag er det kvalifisering på mellomdistanse der oppgåva til dei norske utøvarane er å ta seg vidare til finalen på fredag. Onsdag blir avvikla langdistanse, før det heile blir avslutta med stafettar laurdag.

– Kvalifiseringa på mellomdistansen bør vere ein formalitet for løparane våre. Og når det blir snakk om finalar og kamp om medaljar, skal vi vere med heilt i toppen.

Under VM i Latvia i fjor vart det tre gull, og skal vi tru landslagssjefen har dei norske utøvarane gode sjansar til å gjere det minst like bra i år.

– Vi har løparar som kan vinne gull kvar dag, og vi har mål om å kjempe heilt i toppen på alle distansar. Så får vi telje opp etter meisterskapen kor mange gull og medaljar vi endar på.

Kvalifiseringa på tysdag går i Sarpsborg, medan finalen, langdistansen og stafettane går i Spydeberg.

