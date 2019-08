sport

Wingo var lagkamerat med Magnus Wolff Eikrem då han spelte i Seattle Sounders i 2018. Amerikanaren har tidlegare vore på treningsopphald med Molde, og han blir beskriven som ein spennande type.

– Vi er kjempeglade for å ha Wingo på plass no. Vi kjenner han frå før, då han var her og trente med oss og gjorde eit særs fordelaktig inntrykk, seier Molde-trenar Erling Moe i ei pressemelding.

Wingo har skrive under ein kontrakt på to og eit halvt år med romsdalsklubben.

(©NPK)