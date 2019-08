Carlsen ned frå hurtigsjakktoppen etter ustabilt spel i St. Louis

sport

Magnus Carlsen spelte langt frå sin beste hurtigsjakk i storturneringa i St. Louis, etter at han før turneringa ikkje hadde tapt eitt einaste parti i hurtigsjakk så langt i år. Han er no dytta ned frå toppen av FIDEs verdsranking i hurtigsjakk for første gong sidan 2015.

28-åringen tapte tre av sine første seks parti i turneringa. Måndag møtte han nettopp hovudutfordrar på hurtigsjakkrankinga, sterke Vachier-Lagrave, i første parti. Franskmannen hadde då fire sigrar på rad i turneringa, men oppgjeret mot Carlsen skulle vise seg å bli tøft for han.

Carlsen avgjorde på 34 trekk i det som truleg vart ei lita trøst, når han mista topplassering på rankinga og det gjekk dårleg i turneringa.

Avslutta svakt

I andre partia på måndag kom Carlsen i trøbbel mot Sergej Karjakin, ein spelar han lenge har hatt eit bra tak på i hurtigsjakk. Datamaskina som vurderer partia, viste heile vegen fordel til Karjakin, og etter 53 trekk var det over. Med sigeren tok russaren seg òg forbi Carlsen i turneringssamandraget.

Til sist måndag møtte han Sjakhrijar Mamedjarov i hurtigsjakken, eit oppgjer som enda med remis etter 56 trekk.

Lynsjakk neste

Magnus Carlsen sat igjen med åtte poeng av 16 moglege etter ni parti i St. Louis.

Armenaren Levon Aronian leier turneringa saman med Vachier-Lagrave med 13 poeng kvar no.

Tysdag og onsdag skal det spelast 18 lynsjakkrundar der det blir gitt eitt poeng for siger, medan siger i hurtigsjakk gav to poeng.

