Fransk fotballprofil fekk sparken

sport

Ligue 1-klubben stadfestar sjølv avgjerda, men oppgir ingen grunn. Ifølgje Marseille har 33 år gamle Rami fått kontrakten sin avslutta med umiddelbar verknad.

Den franske sportsavisa L'Equipe hevdar å ha eit brev som skal vere sendt til Rami. Der skal det komme fram at forsvarsspelaren er sparka som følgje av «upassande oppførsel» etter at han skal ha late vere å møte til trening for å delta i eit realityshow.

33-åringen, som tidlegare var i eit forhold med den tidlegare Baywatch-stjerna Pamela Anderson, skal ha vore under etterforsking av klubben heilt sidan den omtalte episoden mot slutten av førre sesong.

Rami skal sjølv ha hevda at han var skadd. Samtidig deltok han same dag på innspelinga av eit fransk Tv-program der deltakarane måtte gjennom fleire fysiske utfordringar.

I juli uttalte klubbpresident Jacques-Henri Eyraud at Rami måtte tenke nøye gjennom «sine plikter som spelar og særleg som verdsmeister».

Rami fekk ikkje delta på Marseilles sesongoppkøyring i USA.

(©NPK)