Hundrevis tok farvel med Lambrecht

22-åringen døydde av store indre blødingar etter at han mista kontroll over sykkelen og køyrde inn i ein betongkulvert under 3. etappe i etapperittet Polen rundt førre veke.

Lambrecht var lagkamerat med norske Carl Fredrik Hagen på Lotto-Soudal-laget. Dei fleste Lotto-ryttarane, sportssjef Marc Sergeant og resten av lagleiinga var til stades under bisetjinga. Den tyske spurtstjerna André Greipel var òg blant dei sørgjande i Saint Willibrodus-kyrkja.

Ei Lotto-trøye var drapert over kista, og på ein storskjerm vart det vist bilde av Lambrecht.

Han var eitt av dei største sykkeltalenta i Belgia og eit stort framtidshåp. I 2017 vann han U23-klassen i klassikaren Liège-Bastogne-Liège og vart nummer to i Tour dei l'Avenir, slått berre av årets Tour de France-vinnar Egan Bernal. Lambrecht vart profesjonell i fjor.

I år vart han nummer to i Critérium du Dauphiné, der han fekk prisen som beste unge ryttar. Han vart nummer fire i La Flèche Wallonne og nummer seks i Gold Race.

