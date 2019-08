Sondre Turvoll Fossli på sjukehus etter hjartestans

sport

– Sondre blir følgt tett opp av hjartespesialistar på sjukehuset og har det etter forholda bra, seier medisinsk ansvarleg Ola Rønsen i skiforbundet i ei pressemelding tysdag kveld. Han har sjølv besøkt Fossli på sjukehuset.

– Han er sjølvsagt svært glad for at han kom frå dette med livet i behald. Det er for tidleg å seie noko om kva for konsekvensar hendinga vil ha for vidare satsing som topputøvar.

Det var langrenn.com som først melde at Fossli hadde hatt eit anfall, men grad av alvor i hendinga var då ikkje klar.

Fossli er del av sprintlandslaget i langrenn. Familien hans ber om forståing for at dei ikkje ønsker å kommentere hendinga ytterlegare ut over pressemeldinga.

(©NPK)