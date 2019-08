Spansk storlag sikra seg norsk sykkelprofil

sport

I ei pressemelding sendt ut tysdag stadfestar Movistar-leiinga at Aalerud er klar for laget.

Det var TV 2 som først melde om signeringa.

Vestby-jenta har sykla for Team Virtu Cycling dei siste sesongane og har levert fleire sterke resultat. Movistar-leiinga skriv at dei er imponerte både av Aaleruds klatre- og tempoevner.

– Katrine er ein flott forsterking og ein syklist med mykje utviklingspotensial med tanke på tøffe etapperitt, seier Sebastián Unzué, leiar for Movistars kvinnelag.

– Trass i den korte erfaringa hennar med å sykle på høgaste nivå, har ho allereie oppnådd sterke resultat, både i ritt på høgaste nivå og fjellavslutningar, legg han til.

Movistar opplyser at det blir jobba kontinuerleg med å bygge eit lag for framtida, og at Aalerud blir sett på som ei spennande signering i så måte.

