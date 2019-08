Tilhengarane med mest tiltru til Ødegaard, Strive håpr på sjåarløft

sport

Lokalvisa El Diario Vasco har ei avstemming gåande der tilhengarane kan stemme på kva for spelarar dei meiner skal få sjansen i ligaopninga.

Der kjem Ødegaard best ut av utespelarane. 30 prosent meiner han skal starte kampen. Ødegaard har fått mest speletid av alle i sesongoppkøyringa.

Den norske fotballyndlingen blir å sjå i Strive-systemet denne sesongen.

– Strive livesender alle kampar frå La Liga på OTT-plattforma (strømmetjeneste) vår. Det inneber at vi sender alle matchar med Real Sociedad, seier presseansvarlig i IMG, Nicklas Brunzell til NTB.

– Ambisjonen er òg å sende så mange kampar som mogleg på den lineære kanalen vår, men her må vi ta omsyn til kva for andre kampar som går samtidig. Vi kjem så klart til å måtte prioritere.

Fleire?

Strive håper på eit sjåarløft og ein Ødegaard-effekt. La Liga opnar fredag med ein kamp, medan Ødegaards Real Sociedad møte Valencia borte laurdag.

– Det er jo utruleg artig at vi har ein så populær og god norsk spelar i den beste ligaen i verda og i ein klubb med tydelege ambisjonar. Vi ser positivt på auken av fotballfans i Noreg, men kommenterer ingen sjåarsiffer i detalj, seier Brunzell.

– Så klart finst det tru på at interessa for å sjå kampar på Strive aukar ved at vi viser Martin Ødegaard.

(©NPK)