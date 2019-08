Hovland med knallstart i kampen om PGA-tourplass

sport

Hovland opna flott og låg tre under par etter sju hol som følgje av tre birdiar i Ohio. Høgdepunktet for 21-åringen var då han varta opp med ein lang putt som resulterte i ein flott eagle.

Berre éin gong enda Hovland over par. Det skjedde på det 14. holet då han måtte ta til takke med ein bogey. Deretter følgde han opp med par og tre birdiar på rad.

Resultatet gjer at Hovland er i front etter sin runde på dag éin. 21-åringen kjempar for augneblinken om eit fast plass på PGA-touren neste sesong. For å klare det må han bli blant dei 25 beste samanlagt i denne og dei to neste kvalifiseringsturneringane.

Også Kristoffer Ventura er i aksjon i Ohio. Etter å ha lege to under par sørgde tre strake bogeyar for at 24-åringen plutseleg var eitt over par.

Ventura klarte likevel å berge seg delvis inn med to birdiar på dei tre siste hola. Det gjer at han ligg eitt under par etter den første runden. Det har resultert i ein førebels 23.-plass. Ventura er på førehand sikra plass på PGA-touren neste sesong.

Kvalifiseringsturneringa blir avslutta søndag.

(©NPK)