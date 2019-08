Maren Lundby til MR-sjekk etter fall

sport

Hendinga skjedde då Lundby skulle flytte bommen eit par avsatsar under trening på Lillehammer.

– For å flytte bommen, så må ein klatre over på andre sida av tilløpet for å ha ein som løftar bommen på kvar side. Eg heldt meg fast i bommen og klatra over, men då eg nesten hadde komme meg over, så mista eg fotfestet. Det hadde regna utruleg mykje denne morgonen, så filten på sida av spora var utruleg glatt, seier Lundby i ein pressemelding.

Verdsmeisteren unngjekk brotkadar, men kneet er kraftig forslått.

– Status no er hjerneskaking og eit kraftig forslått kne. Røntgen viste heldigvis ingen brot, og no ventar vi på svar på MR for å avkrefte andre skadar. Eg håper på det beste, men tar ingen sigrar på forskot, held Kolbukameratene-hopparen fram.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er letta over at Lundby har sloppe unna brotkadar.

– Eg har sett mykje i hoppbakken opp gjennom åra, men ingen kan vel føresjå at noko slikt skal kunne skje. Dette har verkeleg sett ein støkk i oss. Det viktigaste er at det ser ut til at dette uhellet ikkje har fått så alvorlege konsekvensar som det i verste fall kunne fått. No handlar alt om å ta vare på Maren. Eg er trygg på at ho er i dei beste hender. Det er lærdom i dette òg, og eg håper vi snart ser Maren fly i hoppbakken slik vi normalt ser henne, seier Bråthen.

