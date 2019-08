Solbakkens København byter gras etter straffedrama

sport

I kampen på tysdag mot Raude Stjerne måtte kampen avgjerast på straffar etter at det stod 2–2 samanlagt etter ordinær tid i dobbeltoppgjeret.

Banen var i så dårleg stand at spelarane sleit med å sjå straffemerket, og området rundt straffemerket var omgjort til eit gjørmehol. I alt åtte av dei fjorten første straffesparka vart bomskot – mange forsvann høgt over målet – og til slutt vann Raude Stjerne 7–6 etter at 22 straffar var tatt i den danske hovudstaden.

Dermed var meisterligaeventyret over for Ståle Solbakken og København – og spel i Europaligaen er det meste danskane no kan håpe på. Det blir avgjort i ein siste kvalifiseringskamp mot finske HJK eller Riga.

No har klubben bestemt at det skal leggjast nytt grasteppe i Parken etter heimemøtet med Nordsjælland 25. august.

(©NPK)