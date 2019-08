Medieyndlingen Solskjær: – Omtalen har rett og slett overgått det meste

sport

Medieovervakingsselskapet Retriever har sett på mengda avisartiklar både i Noreg og utlandet i juni og juli.

Der kjem det fram at berre i utvalet av internasjonale medium, var det ei svær høg mengde nyheitsmeldingar som omhandla Solskjær.

– Omtalen av nordmannen er massiv i internasjonale medium. Ser vi på eit utval internasjonale medium finn vi rundt 40.000 medieoppslag i juni og juli. Antakeleg er han den mest omtalte nordmannen på lenge. Eg kan ikkje komme på nokon andre nordmenn som har fått så brei dekning over såpass lang tid, seier Guro Lindebjerg i Retriever til NTB.

Slått av Erna

I Noreg er Solskjær ein gjengangar i media. Der var det 2050 Solskjær-oppslag mot 1305 med friidrettsfamilien Ingebrigtsen i juni og juli.

Blant norske politiske partileiarar var statsminister Erna Solberg (H) på topp med 5274 oppslag, men Solskjær var føre alle dei sju andre partitoppane som var med i søket i same periode.

– Solskjær har lege på omtaletoppen i norske medium heilt sidan han fekk jobben i Manchester United. Så langt i 2019 er han omtalt i 14.500 artiklar, berre slått av éin annan nordmann, statsminister Erna Solberg.

– Store delar av omtalen består i artiklar knytt til Manchester Uniteds kampar og spelarar og dessutan omtale direkte knytte til Solskjær som person, trenar og manager. Sistnemnde har hatt ein ekstrem auke etter at fotballstjerna fekk jobben i ein av dei største klubbane i verda, og det kanskje ikkje så rart, seier Lindebjerg.

Kraftig oppgang

– Det eg likevel synest er noko overraskande, er at norske medium skriv betydeleg meir om Manchester United på generell basis etter at nordmannen tok over. Talet på artiklar som nemner eller omtaler Manchester United i 2019, er nesten på nivå med 2018 allereie, sjølv om det står vel att fire månader av året.

– Det kan sjå ut til at nordmenn no har tilgang på ein mykje hyppigare og meir detaljert dekning av det engelske laget. Som medieanalytikarar ser vi nesten dagleg døme på korleis fenomen og personar blir omtalte i auka styrke når det er ein direkte link til Noreg eller nordmenn, og vi har vel alle humra litt over saker om «naboen som ein gong trefte Solskjær på Joker’n». Men i tilfellet med Solskjær har omtalen rett og slett overgått det meste, seier Guro Lindebjerg til NTB.

Manchester United speler sin neste kamp måndag borte mot Wolverhampton.

(©NPK)