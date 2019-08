sport

Zidane uttalte i midten av juli at klubben håpte å få selt Bale så kjapt som mogleg. Då hadde han vorte utelaten frå troppen til ein treningskamp mot Bayern München.

– Tida hans i klubben er over. Viss alt går etter planen, blir han seld dei næraste dagane. Viss han blir seld i morgon, vil det vere bra. For alles skuld håper eg at det skjer snart, sa Real Madrid-trenaren då.

Skrur vi tida ein dryg månad fram i tid, er situasjonen ein litt annan.

Walisaren starta seriepremieren på laurdag mot Celta Vigo. Allereie etter tolv minutt dansa han seg nedover på venstrekant og slo hardt inn i boks der Karim Benzema sklei inn 1-0.

Bale spelte ein god kamp og var delaktig i 3-1-sigeren. Han fekk 75 minutt. Etterpå var Zidane full av lovord om 30-åringen.

– Han blir verande. Alle spelarane vi har no, skal bli med denne sesongen. Bale og dei andre spelarane blir verande og vil gjere sitt beste i denne klubbdrakta, sa Zidane.

– Han er ein viktig spelar og spelte ein god kamp. Alle er glade i han, og det er viktig at han speler for oss. Vi er veldig fornøgde med Bale, sa målvakt Thibaut Courtois etter sigeren.

Det er seks år sidan Gareth Bale melde overgang frå Tottenham. 30-åringen har vore med å vinne fire meisterligatitlar med klubben. Han vart matchvinnar då klubben vann fjorårets finale mot Liverpool.

(©NPK)