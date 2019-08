Dansk kvinne med topplassering i Ironman tre månader etter fødsel

sport

Ikkje berre fullførte dansken triatlonen i København. Ho vart nummer fem etter lenge å ha kjempa om ei pallplassering i kvinneklassen.

For tre månader sidan fødde Vesterby sonen Markus, som vart forløyst ved keisarsnitt. Vesterby uttalte før helga at ho ønskte å ta den tredje strake sigeren sin i Ironman i København, men slik gjekk det ikkje.

Tida 9.09.22 heldt til ein femteplass. Dermed måtte 35-åringen sjå billetten gleppe til VM i Kona på Hawaii i oktober.

– Det var viktig for meg å halde meg motivert under graviditeten min. Og eg har verkeleg nytt å halde meg i gang. Viss nokon spør om eg er skuffa over å ikkje dra til Kona, så nei, uttalte Vesterby etter målgang.

Triatlonen vart vunne av tyske Anne Haug. Ho brukte åtte timar, 31 minutt og 32 sekund, noko som er den raskaste tida for ei kvinne i Ironman i København.

Vesterby vart nummer fire i kvinnenes Ironman-VM i 2015. Året etter vart ho nummer seks.

I fjor vart ho nummer 27 i VM. Seinare viste det seg at ho var gravid då meisterskapen gjekk føre seg.

(©NPK)