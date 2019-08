Emery før storoppgjer mot Liverpool: – Vi vil aldri møte dei

sport

Laurdag kveld brakar det laus mellom dei to store gigantane på Anfield. Liverpool vart nummer to sist sesong i Premier League og vann meisterligaen etter siger over Tottenham i finalen. Onsdag slo dei Chelsea på straffer og vann den europeiske supercupen.

No seier Arsenal-trenar Unai Emery at dei ikkje vil møte Liverpool.

– Vi vil ikkje spele mot Liverpool, nokon gong. Vi føretrekker å ikkje spele mot dei. Det er verkeleg ei utmatting, seier Emery smilande på ein pressekonferanse.

Merseyside-klubben har opna sesongen med siger 4–1 over Norwich heime og 2–1 borte over Southampton. Arsenal starta med 1–0 over Newcastle borte og 2–1 over Burnley på heimebane.

Førre sesong vart Arsenal nummer fem i ligaen. Avstanden opp til Liverpool var på heile 27 poeng. Manchester City vann ligaen poenget føre Jürgen Klopps mannskap.

– Målet vårt er å minske avstanden til Liverpool, Manchester City, Tottenham og Chelsea. Å spele mot dei er ei stor utfordring. Det kjem til å bli ein veldig bra kamp mot Liverpool, uttaler Emery.

(©NPK)