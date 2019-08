Handball: Senstad blir ny landslagstrenar for Polen

sport

Senstad erstattar Leszek Krowicki, som fekk sparken tidlegare denne sesongen som følgje av svake resultat. Polen klarte ikkje å kvalifisere seg til handball-VM i Tokyo i november og desember etter at dei tapte 49–60 samanlagt for Serbia.

– Det er ei ære for meg, men framfor alt ei utfordring med hardt arbeid og eit stort ansvar. Eg forsikrar om at eg vil gjere alt for å nå måla mine og bygge eit sterkt lag som kan vinne mot dei tøffaste motstandarane, seier Senstad i ei pressemelding.

Hovudoppgåva til 50-åringen blir å kvalifisere laget til meisterskap dei neste åra. Han tar over som trenar i starten av september, skriv Oppland Arbeiderblad.

Senstad leidde Storhamar til finale sist sesong, der dei tapte for Vipers Kristiansand. Han har leidd hamarklubben frå 2006 til 2013 og frå 2015 til 2019.

(©NPK)