Eikeri rauk ut i US Open-kvalifiseringa

Eikeri, som har gjort eit solid byks på verdsrankinga i sommar, var tilbake i US Open for første gong sidan 2015. Det enda med tap i kvalifiseringa mot den nederlandske motstandaren, 4-6, 3–6.

– Eg er litt skuffa. Eg føler eg har sjansen i dag, men får det ikkje heilt til. Det blir litt mykje feil, eg er verken solid nok eller aggressiv nok, og det vart litt dårleg kombinasjon. Ho er vanskeleg å spele mot og er flink til å variere. Ho er ein god spelar, sa Eikeri til Eurosport etter kampen.

Eikeri er no ranka som nummer 227 i verda, medan Schoofs ligg på 160.-plass.

Dei to spelarane har møtt kvarandre ein gong tidlegare. Då tapte Eikeri i tre sett, skriv Tennis Noreg. Den norske 27-åringen fekk ingen revansje måndag og må innsjå at turneringa er over for denne gongen.

– Det var veldig gøy, det er veldig motiverande for framtida. Eg jobbar no veldig for å komme inn i Australian Open, sa Eikeri.

