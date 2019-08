Lee vart første døve spelar med siger på ATP-touren

sport

– Folk pleidde å gjere narr av meg for funksjonshemminga mi. Dei sa at eg ikkje burde spele, sa sørkoreanaren ifølgje ATPs nettstad etter at han slo sveitsiske Henri Laaksonen 7–6 (7-4), 6–1 i 1. runde i turneringa i Winston-Salem.

– Det har definitivt vore vanskeleg, men vennene mine og familien har hjelpt meg å klare det. Eg ville vise alle andre at eg kunne få det til.

Då Lee var to år gammal, vart det diagnostisert at han er døv. Han spelar utan å kunne høyre ropet til linjedommarane eller instruksane til hovuddommar, mellom anna om stillinga. Han stoler på signal frå sitt eige støtteapparat.

Han har imponert andre spelarar, mellom dei tidlegare verdseinar Andy Murray.

– Når eg spelar, gir lyden meg informasjon om kor hardt slaget er og kva slags spinn ballen får. Øyra er veldig viktige for ein tennisspelar, og det han har klart er enormt imponerande, seier han om Lee.

– Å gjere det han har greidd utan å høyre krev sinnssjuke evner og sinnssjukt talent, seier Tennys Sandgren.

– Bodskapen min til andre høyrselshemma er at dei ikkje skal miste motet. Prøvar ein hardt nok, kan ein greie kva som helst, seier Lee.

Lee kan ikkje teiknspråk sidan han lærte å lese på lepper då han var barn. Som tennisproff, der fellesspråket er engelsk, byr det på problem. Mellom anna gjer det at pressekonferansar blir ei innvikla affære. Etter kampen mot Laaksonen omsette ein tolk spørsmåla til koreansk. Så gjentok Lees trulova, Soo-pin, dei på koreansk til han, før ho gjentok hans svar til tolken, som omsette det til engelsk.

Lee, som er nummer 212 på ATP-rankinga, møter 3.-seeda Hubert Hurkasz i neste runde.

