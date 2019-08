Manchester United fordømmer rasistisk hets mot Pogba

sport

Han er den tredje mørkhuda spelaren i engelsk fotball som har vorte utsett for slik hets etter ein straffemiss berre den siste veka. Det ramma òg Tammy Abraham (Chelsea) og Yakou Meite (Reading).

– Alle i Manchester United er opprørte over den rasistiske hetsen retta mot Paul Pogba i går kveld, og vi fordømmer den fullstendig, heiter det i fråsegna frå klubben.

– Personane som uttrykte desse haldningane representerer ikkje verdiane denne store klubben står for, og det er oppmuntrande å sjå at det store fleirtalet av tilhengarane våre fordømmer dei på sosiale medium.

Klubben gjer det klart at ytringane kan få konsekvensar.

– Manchester United har nulltoleranse for alle typar rasisme og diskriminering. Vi vil jobbe for å identifisere dei som står bak dette og treffe dei strengaste tiltak vi har tilgang til å treffe. Vi oppmodar òg dei sosiale plattformene til å gripe inn, står det.

Pogba vart hetsa etter at han missa på straffespark midt i 2. omgang i 1-1-kampen borte mot Wolverhampton måndag kveld.

Søndag sa Reading-spissen Meite at han vart utsett for rasistisk hets på sosiale medium etter at han missa eit straffespark på overtid mot Cardiff, i ein kamp Reading likevel vann 3–0.

Førre veke fordømte Chelsea «avskyelege innlegg» på sosiale medium retta mot Tammy Abraham etter straffemissen hans i Uefas supercup mot Liverpool.

Dei stygge meldingane mot Pogba byrja å dukke opp kort etter kampslutt måndag. Sidan er fleire av meldingane sletta, medan nokre kontoar ser ut til å ha vorte deaktivert.

Ifølgje BBC la antirasismeorganisasjonen Kick It Out i fjor fram ein rapport som viste at rapportert rasisthets i engelsk fotball auka med 43 prosent førre sesong, med 274 tilfelle mot 192 sesongen før.

