Molde startar samarbeid med osloklubb

– Dei beste gutane våre vil få moglegheit til å dra på treningsopphald og turneringar saman med Molde FK. Og vi vil samtidig legge til rette for at dei unge talenta våre, i klubben og i regionen vår, får prøvd seg i Molde. På same måte vil spelarar frå Molde kunne spele for Lyn, seier styreleiar Petter Sætherbakken i ei pressemelding tysdag.

Han seier at eliteserieklubben òg kan vere med å utvikle eit Lyn-akademi som skal betre utviklinga av eigne talentar.

Administrerande direktør i Molde FK, Øystein Neerland, ser fram til samarbeidet med ein av dei mest tradisjonsrike klubbane i landet.

– Det at dei ønsker eit samarbeid med oss på sin veg tilbake dit dei høyrer heime, er inspirerande. Vi håper og trur dette kan få positive effektar for begge klubbar og gleder oss til å komme i gang, seier Neerland.

