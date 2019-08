Tre norske båtar i medaljekamp i prøve-OL i segling

sport

Best plassert er Helene Næss og Marie Rønningen frå Tønsberg i 49er FX-klassen. Dei er på 4.-plass etter at alle dei 12 ordinære seglasane er gjennomførte og berre medaljeseglasen for dei beste står att.

Den norske duoen vann to av dei 12 seglasane. Tysdag hadde dei serien 3-6-8, og med plassiffer 60 (etter stryking av 11.-plassen som var deira svakaste) er dei 10 poeng bak britiske Saskia Tidey/Charlotte Dobson, som leier. Fram til den newzealandske båten på 3.-plass skil 3 poeng.

I Laser Standard er Hermann Tomasgaard frå KNS på 4.-plass etter åtte av ti ordinære seglasar. Tysdag vart det ein 29.- og ein 6.-plass. 29.-plassen er den klart dårlegaste til no. Tomasgaard er 19 poeng bak den leiande svensken, Jesper Stålheim, men berre seks poeng frå 3.-plassen.

I Finnjolle er Anders Pedersen frå Drøbaksund på 5.-plass etter åtte av ti seglasar. Plasseringane på tysdag var 11 og 9. Zsombor Berecz frå Ungarn leier klart, men Pedersen er framleis på skothald av resten av pallplassane.

I Laser Radial slo Line Flem Høst litt tilbake etter ein katastrofal måndag som sende henne ned frå 4.- til 17.-plass. Ho er på 14.-plass når to ordinære seglasar står att.

I Nacra 17 enda Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller Mortensen på 16.-plass av 21 båtar etter alle dei 12 ordinære seglasane, medan brettseglaren Sebastian Wang-Hansen enda på 18.-plass av 24 deltakarar i RS-X.

Konkurransane i Japan gir viktige erfaringar før OL neste år, ikkje minst med tanke på heten og dei uvande vindforholda som møte seglarane.

– Forholda i dag spelte alle eit puss. Alle vêrprognosar slo feil, og vinden kom frå stikk motsett retning og var 6–10 knop kraftigare enn varsla, sa sportssjef Rigo de Nijs til Noregs seilforbunds nettstad etter seglasane måndag.

– Varmen krev sitt, og vi er opptatt av å halde kontroll med kjernetemperaturen til kroppen. Eit anna utslag av varmen er at vindkast og vindhol oppfører seg annleis. Temperaturen i vatnet er heile 28 grader, og det gjer at trykkforskjellane har eit heilt anna tempo enn vi er vande med.

Prøve-OL blir avslutta torsdag.

