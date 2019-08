Britiske medium: Rashford skal ta straffene til Manchester United

sport

Rashford var sikker frå ellevemetersmerket i seriepremieren mot Chelsea, då Manchester United vann overbevisande 4–0 på Old Trafford.

Åtte dagar seinare fekk klubben straffe på ny, denne gongen borte mot Wolverhampton. Paul Pogba spelte ein lekker vegg med Anthony Martial før franskmannen vart felt. Dommar Jon Moss peika på straffemerket.

Til manges store forundring var det Pogba sjølv som tok straffa. Rui Patrício redda og kampen enda 1–1. Det var Pogbas fjerde straffemiss på dei siste ni forsøka. I etterkant har det vore diskutert kvifor Rashford ikkje tok straffa.

– Vi har to som kan ta straffe. Det er to som bestemmer kven som føler seg mest komfortabel. Nokre gonger går det ikkje. Sånn er det dessverre, sa Solskjær til etter kampen.

No skriv Daily Mail at det er Rashford som blir Uniteds hovudmann på straffer framover. Det har Ole Gunnar Solskjær bestemt, ifølgje The Sun. Avisa skriv at Solskjær var rasande for at duoen ikkje klarte å bestemme seg før kampstart om kven som skulle ta straffe.

Rashford har tatt to straffer for klubben – mot Paris Saint-Germain i meisterligaen i mars og no mot Chelsea.

– Når Pogba misbruker moglegheita mot Wolves, er det naturleg at Rashford får sjansen neste gong og overtar ansvaret til han eventuelt mislykkast. Rashford har verka særs trygg på begge straffene sine. Spesielt han i Paris var imponerande med tanke på omstenda der, seier United.no-journalist Eivind B. Holth.

Han held fram:

– Eg stiller meg bak Rashford som straffeskyttar, men om han er ein Cantona eller Rooney frå straffemerket, det står att å sjå.

Det eine poenget mot Wolverhampton måndag gjer at Solskjærs menn ligg på 4.-plass med fire poeng. United møter Crystal Palace på Old Trafford laurdag.

