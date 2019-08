Ronaldo om valdtektsskuldingane: – Det har gjort vondt

sport

Den portugisiske fotballspelaren vart i september i fjor skulda for valdtekt av amerikanske Kathryn Mayorga (34), som hevda ho vart valdtatt av Ronaldo i ein hotellsuite i Las Vegas i 2009.

I juli opplyste amerikansk politi at saka blir lagt bort på grunn av manglande bevis.

Tysdag snakka Ronaldo ut om saka på portugisisk TV, skriv nyheitsbyrået AFP.

– Når folk set spørsmålsteikn ved æra di, gjer det vondt. Det gjer hovudsakleg vondt fordi eg har ein stor familie, ei kone og eit intelligent barn som forstår mykje, sa Ronaldo.

I 2010 inngjekk Ronaldo eit forlik med kvinna som står bak skuldingane mot han. Advokaten til portugisaren, Peter Christiansen, har tidlegare sagt at forliket vart inngått for å få fred om saka, og at det ikkje var eit uttrykk for skuld.

Ronaldo seier at han ser på avgjerda til påtalemakta om å droppe saka som ei frifinning.

– Dette er ei sak som det gjer vondt å snakke om. Men endå ein gong er min uskyld bevist. Det gjer meg stolt, sa Ronaldo.

Fotballstjerna har tidlegare spelt i Manchester United og Real Madrid, men gjekk over til Juventus for eitt år sidan. Han har vunne prisen som den beste fotballspelaren i verda (Ballon d'or) fem gonger.

