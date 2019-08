Den raskaste mannen i verda i dopingtrøbbel

sport

To kjelder med kjennskap til saka opplyser til AP at Coleman tre gonger på 12 månader ikkje har vore på oppgitt stad når dopingjegerar har møtt opp for å teste han.

23-åringen er regjerande USA-meister på 100 meter og eit stort gullhåp før VM i haust i Qatar og OL neste år i Tokyo. I 2017 slo han Usain Bolt i VM-finalen og tok sølv bak Justin Gatlin.

Coleman er VM-klar òg på 200 meter.

Utøvarar pliktar å oppgi tilhaldsstaden sin slik at dopingjegerar kan gjennomføre umeldte kontrollar. Manglande informasjon om tilhaldsstad, eller ikkje å vere på rett stad, vert rekna som brot på meldeplikta. Tre slike brot utgjer grunnlag for ei dopingsak som kan medføre to års utestenging.

Saker under behandling er ikkje offentlege, og derfor uttaler kjeldene seg til AP mot løfte om anonymitet.

