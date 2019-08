Femte strake remis for Carlsen: – Lett å sjå at eg slit

sport

Ingen av spelarane greidde å skaffe seg noko betydeleg overtak, og etter 47 trekk og omtrent fire timar ved brettet enda det med eit halvpoeng til kvar.

– Det er lett å sjå at eg slit litt. Så langt kjem eg ingen veg. I går hadde eg ein sjanse (mot Shakhriyar Mamedyarov), og eg sløste han bort, sa Carlsen til arrangøren etter partiet.

– Sergej stoppa planen min i dag, og eg greidde ikkje å bestemme meg for kva eg skulle gjere etter det. Det vart lett for han å nøytralisere presset mitt. Eg burde kanskje prøvd noko anna, men eg kom ikkje i gang. Han forsvarte seg veldig bra.

– Endeleg fekk eg bruk for litt av førebuingane til New York, sa Karjakin med ein latter. Han viste til VM-kampen mot Carlsen for snart tre år sidan, som enda med tap.

– Magnus skapte nokre problem for meg i dag, men eg heldt unna.

Magnus Carlsen er no oppe i 84 langsjakkparti utan tap, men han slit med å vinne. Det er han elles ikkje åleine om i St. Louis. Før runden på onsdag hadde berre to av 24 parti i turneringa enda med siger til ein av spelarane, dei 22 andre med remis.

Onsdag enda dei fire første avslutta partia med remis, før Ding Liren og Jan Nepomnjasjtsji vann kvart sitt.

Etter fem rundar er Carlsen berre eit halvt poeng bak Fabiano Caruana, Ding Liren og Vishy Anand, som leier turneringa med 3 poeng kvar.

– Det er jo langt frå umogleg, men eg slit som sagt. Lyspunktet er at eg spelte ganske bra etter kviledagen i Zagreb, og eg kan jo håpe at det blir slik her òg, sa Carlsen.

Torsdag er det kviledag i Sinquefield Cup. Då skal Carlsen etter planen stå for det seremonielle første kastet før baseballkampen mellom St. Louis Cardinals og Colorado Rockies i Major League.

Den neste motstandaren hans ved sjakkbrettet blir Hikaru Nakamura fredag.

(©NPK)