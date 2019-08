Pellegrino frå Godset til Kristiansund

sport

Pellegrino var fast i Godset-laget i vår, men har fått mindre speletid etter at drammensarane handla mange nye spelarar i sommar.

Torsdag skreiv 29-åringen under ein kontrakt med KBK som strekker seg ut 2021-sesongen.

– Amahl Pellegrino er ein spelar vi kjenner godt til. Han har spelt mykje mot KBK, og vi har følgt han over lang tid. Han tilfører oss nokre særs verdifulle offensive kvalitetar og kan spele fleire roller framover i banen. Han har bevist tidlegare at han er ein målskårar, og vi ser veldig fram til å sjå han spele i KBK-drakt, seier sportsleg leiar Kenneth A. Leren i Kristiansund til klubbens eigen nettstad.

– Pellegrino har fått mindre speletid den siste tida. Då tilbodet kom frå Kristiansund, vart vi samde om at dette er den beste løysinga for «Pelle». KBK har lenge ønskt seg Pelle, og no valde dei å konkretisere denne interessa, seier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo til Godset.no.

Pellegrino har tidlegare spelt eliteseriefotball for Lillestrøm og Mjøndalen. I Godset skåra han åtte mål på 48 kampar.

Samtidig som Pellegrino kjem inn, sel KBK ein annan spiss. Kristoffer Hoven vart torsdag klar for 1.-divisjonsklubben Sogndal.

– Kristoffer har ikkje fått så mykje speletid og innverknad som han ønskte her i Kristiansund. Overgangen frå 2. divisjon til Eliteserien vart utfordrande, og vegen inn til ein fast plass har vore tung. Det vart derfor semje om at eit vidaresal var den beste løysinga for både spelar og klubb, seier Leren.

