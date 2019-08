Trio fekk plass på det første kvinnelandslaget i kombinert

sport

Dei tre utøvarane satsar mot VM i 2021, der kombinert for kvinner for første gong er med på VM-programmet.

– Vi vedtok å etablere eit elitelag for jenter for kommande sesong. Hensikta er å stimulere til auka inspirasjon og innsats blant utøvarane. Kombinertkomiteen trur òg at signaleffekten ved etablering av eit landslag vil verke motiverande for utøvarar som ligg i utviklingslaget, seier komitéleiar Edgar Fossheim.

Til så lenge må kombinertkvinnene nøye seg med å gå kontinentalcuprenn. Der har særleg 17-åringen Hansen gjort det skarpt, med mellom anna siger i USA og ei rekke plasseringar på sigerspallen sist sesong.

Hansen er kusina til Therese Johaug, og ho går til liks med langrennsstjerna for Nansen IL. Men til dagleg trenar ho i Trondheim, der alle dei tre landslagsløparane bur.

Fram mot VM-sesongen 2020/21 vil landslagsutøvarane får eit oppgradert sportsleg tilbod. Dei blir trena av tidlegare landslagsløpar Thomas Kjelbotn.

– Vi går inn i den mest spennande tida for jentene dei neste åra. Desse tre kjem alle frå Nord-Østerdal, som har sterke kombinerttradisjonar, og dei er «pionerar» på eit nytt landslag, seier sportssjefen til kombinertløparane, Ivar Stuan.

Kommande helg sesongopnar kombinertkvinnene med Sommer Grand Prix-konkurransar i tyske Oberwiesenthal.

(©NPK)