Handball: Senstad snart ferdig i Storhamar

Det skriv Aftenposten. Dei siste dagane har det vore fram og tilbake i saka. Senstad gjekk tidlegare i veka ut og uttalte at han gledde seg til å ta oppdraget i Polen som sidejobb, men Storhamar sette foten ned.

No går det mot at Senstad sluttar i Storhamar og satsar på landslagsjobben.

– Det er ei vanskeleg avgjerd å ta. Etter møter denne veka der klubben avslo moglegheita for ei delt løysing, opna dei for at eg kunne reise. Det å forlate klubben no, var ikkje ein del av planen. Eg har for mykje kjensler til at det har vore eit alternativ. Eg har respekt for at Storhamar vil gi meg denne moglegheita. Etter elleve sesongar som hovudtrenar har eg eit sterkt forhold til Storhamar og håper klubben raskt finn ein ny hovudtrenar som kan utvikle laget mot nye mål, seier Senstad i ei pressemelding.

Han skal leie Storhamar dei tre første seriekampane. Senstad seier det framleis står att nokre detaljar før han underskriv med det polske forbundet.

