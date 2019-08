Hareide må ta pause på grunn av infeksjon

sport

Danmarks fotballforbund (DBU) skriv på nettstaden sin at det er Hareides assistent, Jon Dahl Tomasson, som tar seg av pressemøtet på måndag der Danmark-troppen blir offentleggjord.

Hareide byrjar å bli betre, men må halde seg mest mogleg i ro.

– Åge har vorte operert i kneet og har fått ein infeksjon. Det går framover, men det er viktig at kneet og Åge kjem seg heilt før han deltar i for mange aktivitetar. Derfor har vi tilrådd at han held seg i ro og ikkje deltar på pressemøtet, seier DBU-lege Morten Boesen.

Han reknar med at Hareide er klar til å leie dei danske fotballherrane i dei kommande bortekampane mot Gibraltar (5/9) og Georgia (8/9).

Hareide sjølv beklagar at han ikkje kan vere til stades på landslagsuttaket.

– Vi har gledd oss til dei neste vekene sidan vi seinast hadde kampar i juni. Eg har det fint, men har vorte tilrådd å halde meg i ro. Jon og eg tar ut troppen saman, men denne gongen er det han som får gleda av å presentere uttaket, seier Hareide.

(©NPK)