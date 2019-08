Henrik Larsson lei av å bli hetsa – sluttar som trenar i Helsingborg

sport

47-åringen, som spelte heile 106 landskampar for Sverige, slutta som trenar i Helsingborg i 2016, men vart tidlegare i år henta inn for å hjelpe til med å berge plassen i Allsvenskan.

Etter åtte kampar gir han seg.

– Det er svært leitt at det skal vere på denne måten. Vi ser alvorleg på dei verbale angrepa og vil til botns i dette, seier styreleiar Krister Azelius.

Klubbdirektør Joen Sandborg seier at alle i klubben er svært nedtrykte av det som skjer, og at det er «horribelt» at ein som prøver å gjere jobben sin, skal måtte oppleve hets.

– Det har vore eit stort trykk utanfrå. Det er eit trykk som definitivt er over grensa for kva ein som person skal akseptere. Det handlar om angrep på Henrik som ikkje er akseptable, og som han meiner har gått så langt over grensa at han vel å slutte, seier Sanborg til TT.

Klubben har så langt ikkje meldt nokon av dei utsegnene som har komme mot Larsson, og ifølgje TT skal heller ikkje Larsson sjølv ha gått til politiet.

Helsingborg rauk ut av den svenske cupen torsdag og ligg på 12.-plass i Allsvenskan. Klubben er med det med i nedrykksstriden.

