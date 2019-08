Solskjær etter rasismehendinga: – Kan ikkje tru at vi sit i 2019 og snakkar om dette

sport

Harry Maguire og Marcus Rashford tok til Twitter etter rasismehetsen mot Paul Pogba i etter han bomma på straffe mot Wolverhampton. Ole Gunnar Solskjær følgde opp under pressekonferansen på fredag.

– Det går bra med Paul. Paul har ein sterk personlegdom, og dette gjer han sterkare. Eg kan ikkje tru at vi framleis snakkar om desse tinga i 2019. Sosiale medium er ein stad der folk kan gøyme seg bak anonymitet. Det er ikkje opp til meg å endre det, men vi er nøydde til å gjere noko med det, sa Solskjær og heldt fram:

– Styresmaktene må gjere noko med det. Eg synest synd på dei som hetsar folk. Dei må ha problem med seg sjølv. Kva kan ein gjere med det? Når det er dødstruslar og rasisme, er det alvorlege hendingar. Vi skal ikkje bannlyse spelarane våre frå sosiale medium. Det er så mykje bra vi kan bruke sosiale medium til, men vi må stoppe slike hendingar, sa nordmannen.

Straffeskytinga til United vart òg eit tema på pressekonferansen. Rashford skåra mot Chelsea, medan Pogba bomma mot Wolverhampton.

– Pogba kjem til å skåre på ei straffe for United igjen. Vi får sjå når vi får den neste. Ikkje bli overraska når Marcus eller Paul skårar på neste straffe. Det var absolutt ikkje noka dårleg stemning mellom dei. Dei var berre skuffa over at vi ikkje vann.

United har tatt fire poeng på dei første to kampane etter 4–0 over Chelsea i seriepremieren og 1–1 mot Wolverhampton måndag. Crystal Palace er neste motstandar ut på Old Trafford laurdag.

–Det blir ein tøff kamp, som alle Premier League-kampane er. Alle kampane gir ulike utfordringar. Palace er bra organiserte og har fare i angrep. Dei er gode på dødballar, sa Solskjær om motstandaren på laurdag.

