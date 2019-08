Grimsbø heilt uaktuell for handball-VM

sport

Grimsbø har hatt pause frå landslaget sidan mai i fjor. Györ-proffen vart dessutan operert i kneet etter 2018/19-sesongen, og ho er uaktuell for Noreg-spel med det første.

– Eg treng tid og ro slik at eg kjem tilbake i mål for klubblaget, og i samråd med Thorir (Hergeirsson, landslagssjef) har eg bestemt at det er der eg skal halde fokus framover. Derfor er eg ikkje aktuell for landslaget i haust. Det inkluderer VM, seier Grimsbø til handball.no.

Ho er framleis inne i ein opptreningsperiode etter inngrepet i mai. Grimsbø ser ikkje bort frå at ho kan bli aktuell for sommar-OL i Tokyo neste sommar.

– Dersom vårsesongen min blir god, og kneet mitt toler belastinga, vil eg ikkje avskrive moglegheita for at eg eventuelt melder meg på i konkurransen om ein plass på laget. Men det er vanskeleg å seie noko om det no. Tida vil vise, seier målvakta.

Også keeperveteranen Katrine Lunde er langtidsskadd og uaktuell for VM. Per no består Noregs målvaktteam av Silje Solberg, Andrea Pedersen og Emily Stang Sando.

– Noreg har med andre ord framleis gode målvakter, som no førebur seg for fullt til VM i Japan, påpeikar landslagssjef Thorir Hergeirsson.

