Hovland sikra seg PGA-billetten i Idaho

Noreg har dermed for første gong to spelarar som skal delta på PGA-touren neste sesong, i det aller gjævaste golfselskapet. Der får Hovland følgje av studiekompisen Kristoffer Ventura.

Hovland leidde kvalifiseringsturneringa i Idaho før fjerde og siste runde søndag, men han måtte sjå seg slått av amerikanaren Matthew NeSmith. Andreplassen deler han med Brandon Hagy, også han frå USA.

– Eg prøvde å ikkje tenke for mykje på det (PGA-tourkortet), men i staden på å vinne turneringa. Eg er litt skuffa over at eg ikkje presterte betre. No er det nokre karar som spelte bra der ute, men eg følte at eg hadde nokre slag som burde vore gjort betre, seier Hovland til nettstaden til PGA-touren.

God margin

21-åringen frå Oslo spelte ein 68-runde søndag, som vil seie tre slag under par. Det var den svakaste runden hans i turneringa, men det var nok til å sikre seg PGA-tourkortet, der kravet var vere blant dei 25 beste totalt.

– Det er litt skuffande no, men om nokre dagar kjem eg til å hente meg inn igjen og sjå fram til neste sesong på PGA-touren. Det er definitivt der du ønsker å spele, og det er moro at eg får spele der ein heil sesong, seier Hovland.

Finalen i den såkalla Korn Ferry-touren blir avslutta neste helg, og der har Hovland har moglegheit til å vinne samandraget.

