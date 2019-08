Avis: Ødegaards løpsstyrke forundrar lagkameratane

sport

Det er den spanske avisa Mundo Deportivo som omtalar analysane som er gjort i kjølvatnet av kampen der Ødegaard vart matchvinnar med sin 1-0-scoring.

Avisa omtalar nordmannen som «ein av sensasjonane» i La Liga-innleiinga, og spekulerer i at Ødegaard kan bli henta tilbake til Real Madrid før den toårige avtalen med Sociedad går ut.

Ødegaard har hausta mykje ros for prestasjonane sine i dei to første ligakampane mot Valencia og Mallorca, men løpsstyrken til 20-åringen er ikkje det som har fått mest merksemd. Det gjer han no.

Ifølgje Mundo Deportivo skal lagkameratane vere imponerte og overraska over arbeidsinnsatsen nordmannen legg for dagen både på trening og i kamp. Søndag skal Ødegaard ha unnagjort ikkje mindre enn 12,2 kilometer på veg mot siger mot Mallorca.

Den distansen blir ikkje mindre imponerande av at kampen vart spelt i reinast tropevarme.

