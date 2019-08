Molde sel Amang til spansk klubb

sport

Amang kom til Molde på 18-årsdagen i 2016 frå Rainbow Bamenda frå Kamerun. Han fekk eliteseriedebuten sin mot Lillestrøm 1. april same år. Før 2019-sesongen gjekk han på lån til Kristiansund, der det denne sesongen vart elleve kampar og ingen mål. Han klarte aldri å slå til ordentleg i Noreg.

No er den kamerunske spissen klar for spanske Gimnàstic de Tarragona, populært kalla Nastic, som speler på spansk nivå tre. Det skjer berre dryge tre veker etter at han starta og spelte 54 minutt i 1-1-oppgjeret mot Vålerenga. Amang spelte òg ein omgang mot Manchester United på Ullevaal stadion i slutten av juli.

Gimnàstic opna årets utgåve av Segunda Division B med 1-3-tap for Llagostera.

