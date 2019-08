Nordirsk landslagsspiss til Sarpsborg

sport

Det opplyser eliteserieklubben i ei pressemelding.

Lafferty er ein spiss med brei erfaring frå store ligaer i Europa. Han har blant andre spelt for Norwich i Premier League, Sion i sveitsisk toppliga, Caykur i den tyrkiske superligaen og Palermo i Serie B.

– Eg er her for å score mål og jobbe knallhardt for laget og klubben, som eg har fått eit veldig godt inntrykk av. Trass tapet mot Strømsgodset meiner eg det var ein del positivt. Laget spelte kanskje ikkje den beste kampen sin, men det var moglegheiter for scoringar der. Eg vil komme med noko ulikt og ei erfaring eg håper laget vil nyte godt av, seier Lafferty i pressemeldinga og siktar til 1-2-tapet mot Godset søndag som sende Sarpsborg ned til sisteplassen i Eliteserien.

Lafferty spelte seinast for den skotske toppklubben Rangers. Målet hans er no å hjelpe Sarpsborg til fornya kontrakt i Eliteserien.

Krigar

– Det gleder eg meg veldig til. Eg håper vi kan starte allereie søndag med tre poeng og kanskje ein scoring eller to. Dette skal vi klare, seier den høgreiste spissen.

Sarpsborg 08 speler heime mot Viking kommande serierunde.

Sportssjef Thomas Berntsen i østfoldklubben håper at Laffertys rutine kan blir avgjerande for Sarpsborg i sesonginnspurten.

– I Kyle Lafferty får vi inn ein spelar med nærare 500 kampar på godt nivå. Han har 70 A-landskampar og 20 scoringar for Nord-Irland. Lafferty er ein høgreist tøffing som ofrar hovudet i begge boksar. Ein real krigar vi håper å få glede av ut sesongen. Det blir nokre gule kort, men også mange scoringar. Vi trur dette blir veldig bra, seier Berntsen.

